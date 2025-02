x

Strefa Dobrze Mieszkaj to liczne dyskusje i wystawy, w ramach których pokażemy najnowsze trendy w aranżacji wnętrz. Najlepsi projektanci z Polski i zagranicy opowiedzą o swojej pracy, najnowszych realizacjach; pokażą, w jakim kierunku podąża branża wnętrzarska oraz jak AI wpłynie na ich pracę. Wystawa w tej strefie to niepowtarzalna okazja do zobaczenia najlepszych marek i ich najnowszych produktów w ciekawych aranżacjach, a także miejsce prezenacji najlepszego designu docenionego w ramach prestiżowego konkursu redakcji DobrzeMieszkaj.pl - Dobry Design.